  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bir ilimizde Valilik'ten denize girmeyin uyarısı!

Bir ilimizde Valilik'ten ''denize girmeyin'' uyarısı

Bir ilimizde Valilik'ten ''denize girmeyin'' uyarısı
Güncelleme:

Samsun Valiliği, gün içinde etkili olması beklenen deniz ve hava şartları nedeniyle vatandaşları "denize girilmemesi" konusunda uyardı.

Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre; ilimizde bugün gün içerisinde dalga yüksekliğinin 1 metreye ve rüzgar hızının 20 deniz miline çıkabileceği değerlendirildiğinden; muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, özellikle sahil kesimlerinde yaşayan vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İHA

text-ad
Etiketler samsun valilik denize giriş denize girme denize girmeyin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hatay'da korkutan deprem Hatay'da korkutan deprem Güzel oyuncu büyük sürprizi nikahında açıkladı: ''Hamileyim!'' Güzel oyuncu büyük sürprizi nikahında açıkladı: ''Hamileyim!'' Hava durumu raporu açıklandı: Kavurucu sıcaklıklar daha da artacak! Hava durumu raporu açıklandı: Kavurucu sıcaklıklar daha da artacak! Suriyelilerin iddialaşmasının sonu feci oldu: Köprüden balıklama atladı! Suriyelilerin iddialaşmasının sonu feci oldu: Köprüden balıklama atladı! Ünlü anketçi CHP'nin AK Partili ve MHP'li seçmenlerin ne kadarını ikta ettiğini açıkladı Ünlü anketçi CHP'nin AK Partili ve MHP'li seçmenlerin ne kadarını ikta ettiğini açıkladı Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet iddiaları kamerada: Baklava var dedi, 110 milyon Euro çıktı! Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet iddiaları kamerada: Baklava var dedi, 110 milyon Euro çıktı! Antalya’daki orman yangınında kahreden anlar kamerada Antalya’daki orman yangınında kahreden anlar kamerada Adana, Adıyaman ve Antalya Büyükşehir Belediye başkanları da gözaltına alındı Adana, Adıyaman ve Antalya Büyükşehir Belediye başkanları da gözaltına alındı Muğla açıklarında deprem Muğla açıklarında deprem SONAR'ın son genel seçim anketi açıklandı: Tüm bildiklerinizi unutun! SONAR'ın son genel seçim anketi açıklandı: Tüm bildiklerinizi unutun!
Evliliğinde bu kelimeyi kullanan yanar: Artık resmen boşanma nedeni sayıldı! Evliliğinde bu kelimeyi kullanan yanar: Artık resmen boşanma nedeni sayıldı! Zam yağmuru sürüyor... Bir sigara grubuna daha zam geldi! Zam yağmuru sürüyor... Bir sigara grubuna daha zam geldi! Bir dizinin daha fişi çekildi... Ekranların iddialı dizisi için final kararı verildi Bir dizinin daha fişi çekildi... Ekranların iddialı dizisi için final kararı verildi 15 yaşındaki Togg'lu trafik canavarı kamerada! Yolda yürüyen adamı ezip geçti! 15 yaşındaki Togg'lu trafik canavarı kamerada! Yolda yürüyen adamı ezip geçti! CHP'li belediyelerdeki yeni gözaltılar sonrası Mansur Yavaş'tan çok tartışılacak soru! CHP'li belediyelerdeki yeni gözaltılar sonrası Mansur Yavaş'tan çok tartışılacak soru! ''Suya girmek yasaktır'' tabelası var ama su yok... Nedeni kahretti! ''Suya girmek yasaktır'' tabelası var ama su yok... Nedeni kahretti! Marmara Denizi'nde korkutan deprem! İstanbul genelinde hissedildi! Marmara Denizi'nde korkutan deprem! İstanbul genelinde hissedildi! Güzel şarkıcı eşiyle yıllar sonra Tayland'ta ikinci balayına çıktı Güzel şarkıcı eşiyle yıllar sonra Tayland'ta ikinci balayına çıktı Enflasyon zammı sonrasında zamlı maaşların yatacağı belli oldu Enflasyon zammı sonrasında zamlı maaşların yatacağı belli oldu Hasta yakınından sağlık ekibine saç baş yolduran tehdit! Hasta yakınından sağlık ekibine saç baş yolduran tehdit!