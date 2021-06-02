Bir kadın daha eşi olacak ''yaratık'' tarfından kabusu yaşadı

Diyarbakır’da 40 yaşındaki bir kişi kahvaltıda tartıştığı eşi 38 yaşındaki eşinin üzerine tavada bulunan kızgın yağ ile çaydanlıktaki kaynar suyu döktü.

Olay, pazar günü, Silvan ilçesine bağlı Mescit Mahallesi’nde meydana geldi. İrfan M., iddiaya göre, bir süredir şiddet uyguladığı eşi Meral M. ile kahvaltı ederken tartıştı. Bu sırada İrfan M., 2 çocuğunun gözünün önünde, eşinin üzerine önce tavada bulunan kızgın yağı ardından çaydanlıktaki kaynar suyu döktü. Meral M.’nin bağrışlarını duyan komşularının ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yüzü ve vücudu yanan Müjdeci, ilk müdahalesinin ardından sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. İrfan M. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Müjdeci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Meral M. de yanık tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

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Çiftin komşuları, daha önce de eşinin şiddetine maruz kaldığını belirttikleri Meral M.’nin, kendilerine “Kocam, ekonomik nedenlerden dolayı psikolojik sorunlar yaşıyor. O yüzden şikayet etmeyeceğim” dediğini söyledi.