Bir kilo et için akrabasına kaçan kadından inanılmaz sözler

ATV'nin ilgiyle izlenen programı Esra Erol'da yine herkesi şaşırtan olaylar yaşandı. Mehmet Tunçbilek, evden kaçan 15 yıllık hayat arkadaşı 2 çocuk annesi Makbule Tunçbilek'i bulup boşanmak için Esra Erol'a katıldıktan sonra yaşanan olaylar programa damga vurdu.

"İKİ ÇOCUĞUMU GÖRMEME GEREK YOK"

2 Aralık günü ekrana gelen programda Makbule Tunçbilek'in kendisine ve çocuklarına bakmadığını iddia eden ve bu yüzden kaçtığını söyleyen Makbule Tunçbilek, son sözleriyle adeta saç baş yoldurdu. Tunçbilek, "İki çocuğumu görmeme gerek yok. Sevgilim Bayram'ın iki çocuğu var. Ben onların annesiyim" ifadelerini kullandı.

"BAYRAM'A MANGAL YAPARKEN AŞIK OLDUM"

Programda çarpıcı açıklamalarda bulunan Makbule Tunçbilek, "Sevgilim Bayram'ın çocuklarını çok seviyorum. Kendi çocuklarımı görmek istemiyorum. Kocam bana 13 yıl önce karpuz alsaydı evden kaçmazdım. Bayram bana mangal yaparken ona aşık oldum" demişti.

BOŞANDILAR

Açıklamalarıyla Türkiye'nin gündemine oturan Makbule Tunçbilek ve Mehmet Bey'in boşanması gerçekleşti. Eşini ve çocuklarını terk eden Makbule Tunçbilek'in mahkeme tarafından eşine maddi manevi 1000 lira tazminat ve çocukları için aylık 100 lira nafaka ödemesine karar verildi.





STÜDYOYU TERK ETTİ

Tansiyonun sürekli yükseldiği programda sorularla köşeye sıkıştırılan Makbule Tunçbilek bir izleyicinin "Sanki çocuklarını da alıp gitmişsin, sevgilin çocuklarına bakıyor gibi davranıyorsun" sözü üzerine programı terk etti.

''Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı evden kaçmazdım''