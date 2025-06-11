  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bir kişinin ''süslenmiş gelmiş'' dediği kadının eşi çılgına döndü!

Bir kişinin ''süslenmiş gelmiş'' dediği kadının eşi çılgına döndü

Güncelleme:

Bursa metrosunda evli 2 çift arasında yaşanan yer kavgasında eşlerden biri, diğerinin eşine "süslenmiş gelmiş buraya" deyince ortalık bir anda karıştı. Eşine "süslenmiş gelmiş buraya" denmesi sonrasında öfkelenen bir kişi metrodaki yolcular tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Bursa'da Kurban Bayramı tatili sırasında Bursa metrosunda yaşanan olayda, olayda, bayram gezmesine çıkan iki ayrı çift arasında metroda yer verme kavgası yaşandı. Gerginleşen ortamda eşlerden biri diğer kadına "süslenmiş gelmiş buraya" deyince bir anda öfke krizi geçiren kadının eşi "sana ne benim karımın süsünden" diyerek şahsın üzerine yürüdü.

Metrodaki diğer yolcuların müdahalesi ile kavga büyümeden önlendi. Küçük çocukların da olduğu metroda yaşanan kavganın görüntülerine sosyal medyada da tepki yağdı.

İHA

text-ad
Etiketler süslenmiş gelmiş bursa bursa metrosu metro
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. Naci Görür'den yeni deprem uyarısı: Adres vererek uyardı! Prof. Dr. Naci Görür'den yeni deprem uyarısı: Adres vererek uyardı! Trafik teröristleri bu sefer de turist otobüsüne saldırdı Trafik teröristleri bu sefer de turist otobüsüne saldırdı Muğla'da ''gönül ilişkisi'' vahşeti: Bir baba ve oğlu öldürüldü, bir kadın yaralandı Muğla'da ''gönül ilişkisi'' vahşeti: Bir baba ve oğlu öldürüldü, bir kadın yaralandı Türkiye'nin eşsiz lezzeti ''ilekleme''de sezon başladı Türkiye'nin eşsiz lezzeti ''ilekleme''de sezon başladı Tam 12 yıl sonra Suriye'den Türkiye'ye geldi... Tam 12 yıl sonra Suriye'den Türkiye'ye geldi... Ev sahibi olmak için biriktirdiği para enkazda kayboldu! Ev sahibi olmak için biriktirdiği para enkazda kayboldu! Yeni Akit'in haber müdürü, Ferdi Zeyrek'in ölümüyle açık açık alay etti! Yeni Akit'in haber müdürü, Ferdi Zeyrek'in ölümüyle açık açık alay etti! Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili 2 şüpheli gözaltında! Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili 2 şüpheli gözaltında! Plajda korku dolu anlar: Denizde aile boyu kabusu yaşadılar! Plajda korku dolu anlar: Denizde aile boyu kabusu yaşadılar! Galatasaray'dan Osimhen transferinde bir hamle daha! Galatasaray'dan Osimhen transferinde bir hamle daha!
A Millilerden Meksika karşısında tatsız prova A Millilerden Meksika karşısında tatsız prova Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan İmamoğlu açıklaması: ''Ortada seçim yokken kendisini aday ilan etti'' Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan İmamoğlu açıklaması: ''Ortada seçim yokken kendisini aday ilan etti'' Türkiye'nin ''zamansız üstadı'' Haldun Dormen'den Türkiye itirafı: ''Söylersem hapse tıkarlar!'' Türkiye'nin ''zamansız üstadı'' Haldun Dormen'den Türkiye itirafı: ''Söylersem hapse tıkarlar!'' Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'da inşaatı tamamlanan konutların son hali görüntülendi Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'da inşaatı tamamlanan konutların son hali görüntülendi Türkiye'nin bir tarafı sıcaktan terlerken, diğer tarafı yağmura teslim olacak! Türkiye'nin bir tarafı sıcaktan terlerken, diğer tarafı yağmura teslim olacak! Küçük kız çocuğunu istismarla etmekle suçlanan müftü, vaiz oldu! Küçük kız çocuğunu istismarla etmekle suçlanan müftü, vaiz oldu! Düzce'de korkutan deprem Düzce'de korkutan deprem Çadır kentteteki yemek ikramı hastanede bitti: Onlarca kişi zehirlendi Çadır kentteteki yemek ikramı hastanede bitti: Onlarca kişi zehirlendi Genç kadın evinin önünde katledildi: Cinayet zanlıları ise 2 genç kız! Genç kadın evinin önünde katledildi: Cinayet zanlıları ise 2 genç kız!