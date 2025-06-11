Bir kişinin ''süslenmiş gelmiş'' dediği kadının eşi çılgına döndü

Bursa metrosunda evli 2 çift arasında yaşanan yer kavgasında eşlerden biri, diğerinin eşine "süslenmiş gelmiş buraya" deyince ortalık bir anda karıştı. Eşine "süslenmiş gelmiş buraya" denmesi sonrasında öfkelenen bir kişi metrodaki yolcular tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Bursa'da Kurban Bayramı tatili sırasında Bursa metrosunda yaşanan olayda, olayda, bayram gezmesine çıkan iki ayrı çift arasında metroda yer verme kavgası yaşandı. Gerginleşen ortamda eşlerden biri diğer kadına "süslenmiş gelmiş buraya" deyince bir anda öfke krizi geçiren kadının eşi "sana ne benim karımın süsünden" diyerek şahsın üzerine yürüdü.

Metrodaki diğer yolcuların müdahalesi ile kavga büyümeden önlendi. Küçük çocukların da olduğu metroda yaşanan kavganın görüntülerine sosyal medyada da tepki yağdı.

İHA