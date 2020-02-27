SON DAKİKA
CANLI YAYINDA ŞOK İDDİA: İDLİB'DE 20'NİN ÜZERİNDE ŞEHİDİMİZ VAR!
ACI HABER GELDİ: İDLİB'TE 9 EVLADIMIZ DAHA ŞEHİT DÜŞTÜ!
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 27 Şubat 2020 22:50

Bir komşumuzda daha koronavirüsü! Sınır kapısı kapatıldı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Gürcistan'da yaşanan Corona virüsü vakasının artması nedeniyle Aktaş Gümrük Kapısı, kimlikle geçiş yapacak olan Türk vatandaşlarına kapatıldı.

Bir komşumuzda daha koronavirüsü! Sınır kapısı kapatıldı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

TIR geçişleri ve pasaportla geçiş yapacak olan vatandaşlar, geçiş yaparken son bir ay içerisinde İran’dan Türkiye’ye geçiş yapan araçlar ve kişilerin Gürcistan’a geçişine izin verilmiyor.

Gürcistan’da bulunan Türk vatandaşların ülkeye geçişi sağlanırken gümrük kapısında bulundurulan cihazlarla Corona virüsü kontrolü yapılıyor.

Doğudaki bir diğer komşumuz Gürcistan’ın Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada 1 kişide Corona virüsü tespit edildiği bildirilmişti.

İŞTE İNTERAKTİF HARİTAYLA KORONAVİRÜS'ÜN GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKELER

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
gürcistan , sınır kapısı , koronavirüs
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM