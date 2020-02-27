Bir komşumuzda daha koronavirüsü! Sınır kapısı kapatıldı

TIR geçişleri ve pasaportla geçiş yapacak olan vatandaşlar, geçiş yaparken son bir ay içerisinde İran’dan Türkiye’ye geçiş yapan araçlar ve kişilerin Gürcistan’a geçişine izin verilmiyor.

Gürcistan’da bulunan Türk vatandaşların ülkeye geçişi sağlanırken gümrük kapısında bulundurulan cihazlarla Corona virüsü kontrolü yapılıyor.

Doğudaki bir diğer komşumuz Gürcistan’ın Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada 1 kişide Corona virüsü tespit edildiği bildirilmişti.

İŞTE İNTERAKTİF HARİTAYLA KORONAVİRÜS'ÜN GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKELER