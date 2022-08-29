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Bir konser daha... İlkay Akkaya'nın 30 Ağustos'taki konseri iptal edildi

Bir konser daha... İlkay Akkaya'nın 30 Ağustos'taki konseri iptal edildi

Adana Ceyhan Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlediği İlkay Akkaya konseri iptal edildi.

Ceyhan Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği kapsamında, İlkay Akkaya konseri yapılması planlanmıştı. İlkay Akkaya'nın konserinin Ceyhan Kaymakamlığı tarafından iptal edildiği belirtildi.

 "İPTAL EDİLEN KONSERLERE BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ"
Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem iptal kararını sosyal medyadan "Üzgünüz" notuyla duyurdu. Başkan Erdem paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Üzgünüz. İptal edilen konserlere bir yenisi daha eklendi. Ceyhan Kaymakamlığı'ndan tarafımıza yeni iletilen bilgilendirme yazısında gerekli izinlerin önceden alınmasına rağmen konserin genel güvenlik, kamu düzeni, emniyet ve asayiş yönünden uygun görülmeyerek iptal edildiği açıklanmıştır. İnsiyatifimiz dışında gelişen iptal nedeniyle Sn. İlkay Akkaya ve tüm Ceyhanlılarımızdan özür dileriz."

Etiketler konser iptal
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