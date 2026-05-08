  3. Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport hakkı geliyor

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, özel öğretim kurumlarında 10 yılını dolduran öğretmenlerin de hususi damgalı (yeşil) pasaport alabilmesi için TBMM'ye kanun teklifi sundu.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, eğitim camiasında uzun süredir tartışılan bir adaletsizliği gidermek adına Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na yeni bir kanun teklifi sundu. Teklif, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin de hususi damgalı (yeşil) pasaport hakkından yararlanmasını öngörüyor.

Hazırlanan kanun teklifine göre; özel okullarda görev yapan ve en az 10 yıl hizmet süresine sahip olan öğretmenler yeşil pasaport alabilecek.

Akalın'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğumuz kanun teklifiyle; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan ve en az 10 yıl hizmet süresine sahip öğretmenlerimize de hususi damgalı pasaport hakkı verilmesini teklif ettik.

Bugün resmi okullarda görev yapan öğretmenlerimiz bu haktan yararlanabilirken, aynı müfredatı uygulayan, aynı öğrencileri yetiştiren ve aynı sorumluluğu taşıyan özel okul öğretmenlerimiz bu kapsam dışında kalmaktadır.

Teklifimizle birlikte; eğitimcilerimizin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, uluslararası eğitim programlarına ve akademik çalışmalara daha kolay erişebilmeleri de amaçlanmaktadır."

Haber3.com Haber Merkezi

