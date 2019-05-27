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  3. 27 Mayıs 2019 13:01

Bir Müge Anlı mucizesi daha

İstanbul'da bundan tam 17 yıl önce ağabeyi ile parka terk edilen genç kız, annesine Müge Anlı’da kavuştu. Yurtta büyüyen iki kardeşin aileleriyle buluştuğu anda gözyaşları sel oldu.

Bir Müge Anlı mucizesi daha
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İstanbul Kâğıthane’de 11 Ağustos 2002 günü 1,5 yaşındaki bir kız çocuğu ile 2,5 yaşındaki ağabeyi Çeliktepe Parkı’na terk edildi. Polis tarafından bulunan ve ailesi ortaya çıkmayan iki kardeşe Kader ve Mustafa Çeliktepe ismi verildi. Yurtta büyüyen kardeşlerin aile özlemi hiç bitmedi.

Kader Çeliktepe, bu hasrete daha fazla dayanamadı ve Müge Anlı’dan ailesini bulmak için yardım istedi. Çok kısa bir zaman anne Sabriye Hanım'ı bulan Müge Anlı, genç kızın özlemini dindirdi. Müge Anlı, anne-kızı stüdyosunda bir araya getirdi. Kader Çeliktepe, hiç tanımadığı annesine 17 yıl sonra ilk Müge Anlı stüdyosunda sarıldı. Annesinin sonraki evliliğinden olan kardeşleri ve dedesi de Kader'i yalnız bırakmadı.

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