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  3. 11 Ocak 2019 22:53

Bir öğretmen görüntüledi !

Sivas'ta bir öğretmen, cep telefonu kamerasıyla vaşak görüntüledi.

Bir öğretmen görüntüledi !
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Sivas'ta bir öğretmen tarafından, nesli tehlike altında  olan vaşak görüntülendi.

Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Levent  Zoroğlu, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nden dönerken Karaçayır köyü  mevkisinde arazide bir hayvan gördü.

Aracını durduran Zoroğlu, hayvanın daha önce haberlerde görüntülerini  izlediği ve 'Anadolu kaplanı' olarak da bilinen vaşak olduğunu fark etti.

Zoroğlu'nun cep telefonuyla görüntülediği vaşak, bir süre sonra  bölgeden uzaklaştı.

Levent Zoroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vaşak gördüğü için  mutlu olduğunu, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan hayvanların korunması  gerektiğini ifade etti. 

AA

vaşak , sivas , öğretmen
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