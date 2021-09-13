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Bir okulda daha koronavirüs vakası: Tüm sınıf karantinaya alındı

Bir okulda daha koronavirüs vakası: Tüm sınıf karantinaya alındı

Manisa Şehzadeler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde aynı sınıftaki 2 öğrencinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 30 kişilik sınıf karantinaya alındı.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören öğrencilerden 2'si gün içinde ateşlendi.

KORONAVİRÜS TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI
Okul yönetiminin haber vermesi üzerine okula gelen filyasyon ekibi tarafından öğrencilere yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine aynı sınıfta okuyan 30 öğrenci karantinaya alındı.

Öğrencilerin, eğitimlerine 14 gün uzaktan devam edecekleri belirtilirken, toplamda Manisa’nın Şehzadeler, Yunusemre ve Akhisar ilçelerindeki 3 farklı okulda, 3 sınıf karantinaya alınmış oldu. 

 

Etiketler karantina korona koronavirüs
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