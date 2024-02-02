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Bir organize suç örgütü daha çökertildi

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Emniyet birimleri yeni güne de yeni bir operasyonla başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada bir organize suç örgütünün daha çökertildiği açıklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan süren operasyonlara ilişkin yeni bir açıklama geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Balıkesir’de gerçekleştirilen ''Kafes-34'' operasyonlarında elebaşılığını G.K.'nin yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda örgüt elebaşı ile birlikte 13 şüpheli yakalandı.

İşte Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

Balıkesir’de gerçekleştirilen "KAFES-34" Operasyonlarında elebaşılığını Gökhan Kuş’un yaptığı Organize Suç Örgütü Çökertildi!

Operasyonlarda Örgüt Elebaşı ile birlikte 13 Şüpheli Yakalandı!

HANGİ BÜYÜKLÜKTE OLURSA OLSUN ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİ ÇÖKERTİP, ADALETE TESLİM ETMEYE KARARLIYIZ!

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında; elebaşılığını Gökhan KUŞ’un yaptığı organize suç örgütünün;

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak suretiyle yağma, tahsilatçılık ve tefecilik yaparak haksız menfaat elde ettikleri,

Korkutma ve haraç alma amaçlı olarak ikamet kurşunlama olayını gerçekleştirdikleri,

Eğlence mekânlarına çöktükleri,

Silahlı tehdit, silahla yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu;

6️ adet ruhsatsız tabanca ve

Muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.

 

Etiketler içişleri gözaltı ali yerlikaya operasyon organize suç örgütü suç örgütü
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