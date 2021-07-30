Bir orman yangını da İstanbul'dan

İstanbul Başakşehir Bahçeşehir’de faaliyet gösteren bir iş yerinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

İstanbul Başakşehir Bahçeşehir’de faaliyet gösteren bir iş yerinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahalenin sürdüğü ifade edildi.

Öte yandan, Bağcılar'da da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri 1 saat süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangın, gece yarısı Hürriyet Mahallesi 83. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın çatı katında çıktı. Alevleri görenler olayı polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını 1 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına aldı. Ardından soğutma çalışması yapıldı. Evi yanan vatandaşlar söndürme ve soğutma çalışmalarını izledi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çıkış nedeniyle inceleme başlatıldı.