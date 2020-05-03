  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 03 Mayıs 2020 14:12

Bir profesör daha koronavirüse yenildi

İstanbul Tıp Fakültesi'nde binlerce öğrenci yetiştiren duayen hocalardan 78 yaşındaki Prof. Dr. Murat Dilmener corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bir profesör daha koronavirüse yenildi
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek twitter hesabından Prof. Dr. Murat Dilmener'in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Tükek paylaşımında, "Bir değerli hocamızı daha corona virüs infeksiyonu nedeni ile kaybettik. Prof. Dr. Murat Dilmener hocamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyorum.” dedi. 

Öte yandan 78 yaşındaki Prof. Dr. Murat Dilmener corona virüs nedeniyle 1 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu.

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
virüs , salgın , ölümcül virüs , corona , pandemi , koronavirüs , coronavirüs , korona , kovid-19 , covid , kovid , covid-19 , Prof. Dr. Murat Dilmener , Murat Dilmener
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM