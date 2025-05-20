Bir rakı grubuna daha yine zam yeniden zam geldi
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir rakı grubuna daha zam yapıldığını açıkladı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Mey Rakı’dan sonra Efe Rakı grubundaki içkilere de zam geldiğini duyurdu.
Zam kararının arkasında "maliyet artışları olduğunu" belirten Erol Dündar, zamlı fiyat listesini de paylaştı.
Not: İçki markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir.
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