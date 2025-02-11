Bir seçim anketi daha açıklandı: Zirvedeki fark 1,6 puan

ALF Araştırma tarafından gerçekleştirilen son kamuoyu araştırmasının sonuçlarında partilerin son oy oranları ortaya çıkarken, AK Parti ile CHP arasındaki fark sadece 1,6 puan olarak ölçüldü.

ALF Araştırma, 3 - 7 Şubat 2025 tarihleri arasında bin 704 kişi ile yüz yüze gerçekleştirdiği anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Katılımcılara, “Türkiye’deki siyasi parti destek oranları: Bu pazar seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu soruldu. Anket sonuçlarına göre 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde AK Parti ile CHP arasındaki yüzde 11'lik farkın yüzde 1,6'ya düştüğü görüldü. Bu soruya verilen yanıtlar şöyle: AK Parti: Yüzde 31,9

14 Mayıs Genel Seçimleri'nde AK Parti yüzde 36,30 oy almıştı. CHP: Yüzde 30,3

14 Mayıs Genel Seçimleri'nde CHP yüzde 25,80 oy aldı.



MHP: Yüzde 9,3

14 Mayıs seçimlerinde MHP yüzde 10,30 oy aldı.



DEM Parti: Yüzde 9

Yeşil Sol Parti 14 Mayıs genel seçimlerinde yüzde 9 oy aldı. ZAFER Partisi: Yüzde 6,7

YRP yüzde 3,8

İYİ Parti yüzde 3,1

BBP yüzde 2,0

Diğer yüzde 1,4

TİP yüzde 1,3

YMP yüzde 1,2





