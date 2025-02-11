  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bir seçim anketi daha açıklandı: Zirvedeki fark kapanıyor!

Bir seçim anketi daha açıklandı: Zirvedeki fark 1,6 puan

Bir seçim anketi daha açıklandı: Zirvedeki fark 1,6 puan
Güncelleme:

ALF Araştırma tarafından gerçekleştirilen son kamuoyu araştırmasının sonuçlarında partilerin son oy oranları ortaya çıkarken, AK Parti ile CHP arasındaki fark sadece 1,6 puan olarak ölçüldü.

ALF Araştırma, 3 - 7 Şubat 2025 tarihleri arasında bin 704 kişi ile yüz yüze gerçekleştirdiği anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. 

Katılımcılara, “Türkiye’deki siyasi parti destek oranları: Bu pazar seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu soruldu.

Anket sonuçlarına göre  14 Mayıs Genel Seçimleri'nde AK Parti ile CHP arasındaki yüzde 11'lik farkın yüzde 1,6'ya düştüğü görüldü.

Bu soruya verilen yanıtlar şöyle:

ALF Araştırma tarafından gerçekleştirilen son kamuoyu araştırmasının sonuçlarında partilerin son oy oranları ortaya çıkarken, AK Parti ile CHP arasındaki fark sadece 1,6 puan olarak ölçüldü.

AK Parti: Yüzde 31,9
14 Mayıs Genel Seçimleri'nde AK Parti yüzde 36,30 oy almıştı.

CHP: Yüzde 30,3 
14 Mayıs Genel Seçimleri'nde CHP yüzde 25,80 oy aldı. 

MHP: Yüzde 9,3
14 Mayıs seçimlerinde MHP yüzde 10,30 oy aldı.

DEM Parti: Yüzde 9
Yeşil Sol Parti 14 Mayıs genel seçimlerinde yüzde 9 oy aldı.

ZAFER Partisi: Yüzde 6,7
YRP yüzde 3,8
İYİ Parti yüzde 3,1
BBP yüzde 2,0
Diğer yüzde 1,4
TİP yüzde 1,3
YMP yüzde 1,2


Etiketler alf alf araştırma son anket seçim anketi partilerin oy oranları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İlayda Alişan tesettüre girdi, hayranlarının tepkisi olay oldu İlayda Alişan tesettüre girdi, hayranlarının tepkisi olay oldu Cep telefonu bataryaları mahalleyi savaş yerine çevirdi! Cep telefonu bataryaları mahalleyi savaş yerine çevirdi! Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu yeniden Behzat Ç. oldu Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu yeniden Behzat Ç. oldu Hava sıcaklıkları daha da düşüyor: Pek çok şehrimiz karlar altında kalacak! Hava sıcaklıkları daha da düşüyor: Pek çok şehrimiz karlar altında kalacak! Türkiye'nin en lezzetli yeşil altınında ilk hasat! Kilosu gram altını 2'ye katladı! Türkiye'nin en lezzetli yeşil altınında ilk hasat! Kilosu gram altını 2'ye katladı! Alkolmetreyi üflemeyi reddetti, aracını bırakıp, bavulunu alıp çekip gitti... Alkolmetreyi üflemeyi reddetti, aracını bırakıp, bavulunu alıp çekip gitti... Bir kız çocuğu ölü, babası yaralı bulundu... Sosyal medya paylaşımı olay oldu! Bir kız çocuğu ölü, babası yaralı bulundu... Sosyal medya paylaşımı olay oldu! Kar yağışı şiddetini arttırıyor: İstanbul'da da okullar tatil edildi! Kar yağışı şiddetini arttırıyor: İstanbul'da da okullar tatil edildi! Survivor adasında Çılgın Sedat ile kavga eden Adem Kılıçcı'nın cezası belli oldu Survivor adasında Çılgın Sedat ile kavga eden Adem Kılıçcı'nın cezası belli oldu Müjde! Trafik canavarlarına hapis yolu gözüktü! Müjde! Trafik canavarlarına hapis yolu gözüktü!
Ege'deki deprem fırtınasındaki en büyük deprem kaydedildi! Ege'deki deprem fırtınasındaki en büyük deprem kaydedildi! İstanbul'un 9 ilçe belediyesinde belediye Başkan Yardımcıları gözaltında! İstanbul'un 9 ilçe belediyesinde belediye Başkan Yardımcıları gözaltında! Otoyolda korkunç kaza: Kar küreme aracı ve TIR köprüden uçtu! Otoyolda korkunç kaza: Kar küreme aracı ve TIR köprüden uçtu! Bakanlık 3 firmayı ifşa etti, ürünlerin satışını yasakladı Bakanlık 3 firmayı ifşa etti, ürünlerin satışını yasakladı Güneydoğu'de devasa bir tarihi yarık keşfedildi! Güneydoğu'de devasa bir tarihi yarık keşfedildi! 67 yaşındaki vatandaşı evinde fareler yemiş! 67 yaşındaki vatandaşı evinde fareler yemiş! Bu görüntüler kahretti: Pamukkale'yi kaybediyoruz! Bu görüntüler kahretti: Pamukkale'yi kaybediyoruz! Artık 1 Cumhuriyet altını asgari ücretten pahalı! Artık 1 Cumhuriyet altını asgari ücretten pahalı! Cübbeliden Diyanet'e ''şirktir'' eleştirisi: ''O yazıyı kaldırın!'' Cübbeliden Diyanet'e ''şirktir'' eleştirisi: ''O yazıyı kaldırın!''