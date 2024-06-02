Bir sigara grubuna daha zam

Sigara ve alkol zamları aralıksız devam ediyor... Bir sigara grubuna 3 lira zam geldi. Söz konusu zam yarından itibaren geçerli olacak.

Sigaraya bir kez daha zam geldi. Zam haberini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar duyurdu. Gruba 3 lira zam gelirken, en düşük fiyattaki sigarası 66 lira, en yüksek fiyattaki sigarası ise 70 liraya yükseldi.