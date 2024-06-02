Bir sigara grubuna daha zam
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Sigara ve alkol zamları aralıksız devam ediyor... Bir sigara grubuna 3 lira zam geldi. Söz konusu zam yarından itibaren geçerli olacak.
Sigaraya bir kez daha zam geldi. Zam haberini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar duyurdu.
Gruba 3 lira zam gelirken, en düşük fiyattaki sigarası 66 lira, en yüksek fiyattaki sigarası ise 70 liraya yükseldi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol