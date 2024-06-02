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Bir sigara grubuna daha zam

Bir sigara grubuna daha zam
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Sigara ve alkol zamları aralıksız devam ediyor... Bir sigara grubuna 3 lira zam geldi. Söz konusu zam yarından itibaren geçerli olacak.

Sigaraya bir kez daha zam geldi. Zam haberini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar duyurdu.

Gruba 3 lira zam gelirken, en düşük fiyattaki sigarası 66 lira, en yüksek fiyattaki sigarası ise 70 liraya yükseldi.

Sigara ve alkol zamları aralıksız devam ediyor... Bir sigara grubuna 3 lira zam geldi. Söz konusu zam yarından itibaren geçerli olacak.

Etiketler sigara sigaraya zam sigara zammı
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