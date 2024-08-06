Bir siyasi partinin daha hukuki varlığı sona erdi

Resmi Gazete’de yayımlanan AYM kararında, Türkiye Gençlik Partisi’nin hukuki varlığı sona erdiğinin tespitine hükmedildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına göre, Türkiye Gençlik Partisi’nin ilk büyük kongresini süresinde yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı gerekçesiyle, dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine hükmedildi.

TGP’nin Siyasi Partiler Kanunu’nun ve Türk Medeni Kanunu’nun maddeleri gereğince dağılmış sayılarak hukuki varlığının sona erdiğine, partinin tüm mallarının Hazineye geçmesine karar verildi.

TGP, 3 Kasım 2021’de kuruldu. Genel Merkezi Çankaya’da bulunan partinin genel başkanlığını ise Mesut Kapar yapıyordu.

AYM, son olarak haziran ayında da Adalet ve Özgürlük Partisi’nin hukuki varlığının sona erdiğine hükmetmişti.