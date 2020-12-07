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  3. 07 Aralık 2020 13:24

Bir siz eksiktiniz! Şimdi de aşı dolandırıcıları türedi!

Emniyet, telefonla arayıp "Aşıda önceliklisiniz, size kayıt oluşturalım" diyerek kişisel bilgileri çalan dolandırıcılara karşı yurttaşları uyardı.

Bir siz eksiktiniz! Şimdi de aşı dolandırıcıları türedi!
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Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, korona aşısını bahane ederek yurttaşların kişisel bilgilerini çalan dolandırıcılara karşı uyarı yayınladı. 

Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Telefonunuza gelebilecek 'Aşı Randevu Oluşturma' mesajlarına veya sizi arayıp 'Sağlık Bakanlığı'ndan arıyoruz, aşıda önceliklisiniz, size kayıt oluşturalım' diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amacı oltalama yoluyla dolandırıcılıktır" ifadelerine yer verildi. 

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