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  3. Bir suç örgütü daha ''Kuyu''ya düştü: 14 gözaltı

Bir suç örgütü daha ''Kuyu''ya düştü: 14 gözaltı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla merkezli 4 ilde düzenlenen ''Kuyu-29'' operasyonuyla ''Yılmazlar'' adlı organize suç örgütünün çökertildiğini, 14 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Muğla merkezli 4 ilde elebaşılığını A.T.'nin yaptığı 'Yılmazlar' organize suç örgütüne yönelik 'Kuyu-29 Operasyonu' düzenlendiğini belirtti. Buna göre; Muğla'nın Menteşe ilçesinde faaliyet gösteren işletmelere baskı ve cebir kullanarak, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Kasten yaralama', 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti', '6136 sayılı Kanun'a muhalefet' ve 'Nitelikli yağma' suçlarını işledikleri tespit edilen organize suç örgütü çökertildi. Örgüt üyesi 14 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda cep telefonu, senet, ruhsat, plaka, POS cihazı ve hard disk ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgülerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız" dedi.

DHA

Etiketler içişleri bakanı ali yerlikaya  Muğla kuyu operasyonu organize suç örgütü
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