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  3. Bir taraf yaz, diğer taraf kış: Sıcaklıklar 7 derece artıyor, güneşe, sağanağa, sele dikkat

Bir taraf yaz, diğer taraf kış: Sıcaklıklar 7 derece artıyor, güneşe, sağanağa, sele dikkat

Bir taraf yaz, diğer taraf kış: Sıcaklıklar 7 derece artıyor, güneşe, sağanağa, sele dikkat
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Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre İç Anadolu, Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu ve Akdeniz Bölgemizin kuzey bölümlerinde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklıkları diğer bölgelerimizde 7 derece daha artacak... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Diyarbakır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Afyonkarahisar, Konya, Çorum, Bolu’nun güney ve doğusu,, Karabük'ün güney kesimleri, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Bayburt çevreleri ile Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıklar daha da artacak

Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, doğu kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.

18 ilde sağanak yağış bekleniyor

Öte yandan Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Afyonkarahisar, Konya, Çorum, Bolu’nun güney ve doğusu, Karabük'ün güney kesimleri, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Bayburt çevreleri ile Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

8 - 14 Haziran tarihleri arası haritalı hava tahminleri

8 - 14 Haziran tarihleri arası haritalı hava tahminleri

8 Haziran Cumartesi hava tahmin haritası

8 Haziran Cumartesi hava tahmin haritası

9 Haziran Pazar hava tahmin haritası

8 Haziran Cumartesi hava tahmin haritası

10 Haziran Pazartesi hava tahmin haritası

8 Haziran Cumartesi hava tahmin haritası

11 Haziran Salı hava tahmin haritası

8 Haziran Cumartesi hava tahmin haritası

12 Haziran Çarşamba hava tahmin haritası

8 Haziran Cumartesi hava tahmin haritası

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