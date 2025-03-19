Bir tepki de Ümit Özdağ'dan: ''Türk devletini, Türk milletine geri vereceğiz''

Tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstererek "Türk devletini Türk milletine geri vereceğimiz sözünü tekrarlıyoruz. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" ifadelerini kullandı.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Özdağ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Beni hukuksuz şekilde tutuklayıp, 58 gündür iddianamemi hazırlamayanlar, bugün yine aynı hukuksuzlukla İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu göz altına almıştır. İsterseniz bütün muhalefeti tutuklayıp, siz kendi başınıza demokrasicilik oynayın. Biz Zafer Partisi olarak bu hukuksuzluğa karşı çıkıyor ve Türk Devletini Türk Milleti'ne geri vereceğimiz sözünü tekrarlıyoruz. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet! Kahrolsun millet düşmanları, yaşasın Büyük Türk Milleti! Kahrolsun adaleti katledenler, yaşasın adalet." ifadeleri yer aldı.