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Bir üretici daha... 30 ton ürününü kepçeyle yere döktü

Bir üretici daha... 30 ton ürününü kepçeyle yere döktü
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Bursa'da önceki haftalarda 4 saat eylem yapan domates üreticilerinin sorunları devam ederken bir üretici, 30 ton domatesi fabrika fabrika dolaşmasına rağmen satamayınca kepçeyle evinin yakınında boş bir alana döktü.

Bursa'da bir üretici, tarladan toplatıp bir TIR'a yüklediği yaklaşık 30 ton domatesi fabrika fabrika dolaşmasına rağmen satamayınca kepçeyle evinin yakınında boş bir alana döktü. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Önceki haftalarda 4 saat eylem yapan üreticiler, "hükümet istifa", "çiftçi muhsulüne sahip çık" sloganları atmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile karşı karşıya gelmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü’ne atanan dönemin Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın domatesin 3,5 lira olan taahhüt fiyatından alımlara başlanacağına ilişkin açıklaması üzerine çiftçiler, eylemlerine son vermişti.

Aradan geçen sürede sorunlar çözülmediği gibi çiftçilerin sıkıntısı artarak devam ederken; Karacabey'de bir üretici yaklaşık 30 ton domatesi toplatıp tonu 2 bin 300 liradan fabrikaya teslim etmek istedi.

Ancak bazı domateslerin tam olgunlaşmadığı, bazılarının da çamurlu olduğu gerekçesiyle ürünleri alınmayan çiftçi, domatesleri yıkatmasına rağmen yine ret yanıtı aldı.

Çiftçi, 2-3 kez fabrika kapısından döndürülünce dün bir iş makinesi kiralayarak tırdaki domatesleri yere döktürdü. O anlar da bir başka köylü tarafından saniye saniye görüntülendi.

Etiketler bursa üretici domates kepçeyle yere döktü çiftçi
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