Bir uzman isim daha altın için yeni tahminlerini açıkladı

Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın fiyatlarında çalkantılı seyir devam ederken, altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı altın fiyatları için dikkat çeken tahminlerini açıkladı.

ABD ekonomisinde durgun büyüme, artan istihdam kayıpları ve fiyat baskıları yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine neden olurken, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında faiz indirimine gitme olasılığını yüzde 90 seviyesine taşındı.

FED'in faiz indirimine gitme beklentisiyle birlikte hem küçük hem de büyük yatırımcı gözünü yeniden altın fiyatlarına çevirirken uzman isimlerden de peş peşe yeni tahminler geliyor.

Uluslararası piyasalarda ons altın 3375 TL seviyesinde işlem görürken, gram altın 4404 TL'den alıcı buluyor. Cumhuriyet altını, tam altın ve çeyrek altın fiyatları ons altındaki yükseliş bandından etkileniyor.

Sabah gazetesine konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, “Altında 3.300-3.400 dolar bandında yatay bir seyir izliyoruz. Fed’in faiz indirimi beklentileri yükseldiği için altın fiyatlarında düşüşler sonrası hızlı toparlanmalar gözleniyor.” ifadelerini kullandı.

Sarı, 7 Ağustos öncesinde pek çok ülkenin tarife politikalarını duyuracağını ve bu durumun piyasalara yeni belirsizlikler getirebileceğini ifade etti. Sarı, aynı zamanda Hindistan’a uygulanan ticari yaptırımların altın talebini yükseltebilecek unsurlar arasında yer aldığını belirtti.

Sarı, “Hem ons altında hem de gram altında yakın vadede yeni zirve seviyeleri görülebilir. Dolar endeksinde düşüş beklentisi de altın yatırımcısına destek sağlayacak.

Altın 3.365 doların üzerinde kaldığı sürece 3.500 dolar yolculuğu başlayabilir.” dedi.