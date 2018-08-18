Bir yanda insanlık dersi, diğer yanda utandıran görüntü

Beyoğlu Belediyesi’nin taşeron firmasında temizlik işçisi olarak asgari ücretle çalışan Metin Karadeniz, dün akşam İstiklal Caddesi’nde temizlik yaptığı esnada yerde cüzdan buldu. Cüzdanı yerden alarak kontrol eden Karadeniz, içerisinde bin 700 dolar olduğunu fark edince durumu belediye yetkililerine bildirdi. Cüzdanı bulan Karadeniz, belediye ekipleri ile birlikte kontrol edilen ve içerisinden herhangi bir kimlik çıkmayan cüzdanı sahibinin bulunması için Taksim Polis Merkezine götürerek teslim etti.







Ailesiyle birlikte yaşayan ve 2 ay önce işe başladığını ifade eden temizlik görevlisi Metin Karadeniz, “Beyoğlu Belediyesi’nde temizlik personeli çalışanıyım. Temizlik yaparken içerisinde bir miktar para olan cüzdan buldum. Ondan sonra amirimi aradım. Amirimi aradıktan sonra cüzdanı amirime teslim ettim. Vicdanım rahat ben insanlık görevimi yaptım. Parayı da teslim ettim. Göreve daha yeni başlamıştım. Daha 2 ay oldu” dedi.



Öte yandan, İstiklal Caddesi’nde düşürülen cüzdanın bir turiste ait olabileceği belirtildi.



YERDE BULDUĞU CÜZDANI ÇALDI

İzmir’de ise içi para dolu cüzdanını düşüren adam, güvenlik kameralarını incelediğinde bir kez daha şoke oldu. Cüzdanı yerde gören şahsın, içi para dolu cüzdanı beline soktuğunu gören Aşkın Acargür, şahıs hakkında “Hırsızlık” suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

31 Temmuz 2018 tarihinde saat 08.00 sıralarında İzmir’in Alsancak semtindeki iş yerini açtıktan sonra vergisini yatırmak üzere bisikletiyle yola çıkan reklamcı Aşkın Acargür, içinde 785 euro ve 3 bin 100 TL bulunan cüzdanının cebinde olmadığını fark edince şoke oldu. Bisikletiyle geldiği yolları kontrol eden Acargür, cüzdanını bulamayınca çareyi güvenlik kameralarını kontrol etmekte buldu.

İş yerinin bulunduğu sokaktaki bir güvenlik kamerasını inceleyen Acargür, izlediği görüntülerle bir şok daha yaşadı. Görüntülerde, cüzdanını düşürdüğü sırada karşıdan gelen bir şahsın cüzdanı hemen yerden alıp beline gizlediğini fark eden Acargür, soluğu savcılıkta aldı. Kendisine haberverebilecek mesafedeyken cüzdanını alıp giden şahıs hakkında “Hırsızlık” suçlamasıyla savcılığa başvurduğunu kaydeden Aşkın Acargür, “Güvenlik kamerasını incelediğimde bir şahsın yere düşen cüzdanımı alıp gittiğini fark ettim. Bana seslenmeden cüzdanımı alıp gitmiş. Cüzdanımın içinde 785 euro ve 3 bin 100 lira para ile kimliğim, ehliyetim ve banka kartlarım vardı. Sanki kendi malıymış gibi alıp hemen beline soktu cüzdanı. Komşularım bu adamın devamlı buradan geçtiğini söyledi. Cüzdanı alıp giderken etrafı da kontrol etmiş” dedi.

Acargür, cüzdanını alıp giden şahsı görenlerden polisi aramalarını isterken, şahsın bulunacağından emin olduğunu dile getirdi