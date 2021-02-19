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  3. 19 Şubat 2021 08:16

Meteoroloji'den 34 ile uyarı! Buz gibi günlere hazır olun!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre Türkiye'nin batısını terk eden kar yağışı doğu illerimizde etkisini sürdürmeye devam edecek. İşte haritalarla 5 günlük hava tahminleri..

Meteoroloji'den 34 ile uyarı! Buz gibi günlere hazır olun!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale ve Balıkesir dışında), İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya ve Elazığ dışında), Eskişehir, Çankırı, Karaman, Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, İstanbul kıyılarında yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; bu sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde, akşam saatlerinde ise Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının Ege ve İç Anadolu'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

 YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Yağışların, bu sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde, akşam saatlerinde ise Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ UYARISI

 Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ZİRAİ DON UYARISI

Yurdumuzun kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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