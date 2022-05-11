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Bir zam da kolaya geldi! Fiyatlar uçtu

Bir zam da kolaya geldi! Fiyatlar uçtu

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, kola fiyatlarına zam geldiğini duyurdu. Zam sonrasında 2,5 litre kolanın fiyatı 20 TL oldu.

Geçen günlerde tütün ve tütün ürünleri, alkol ve süt zamlarına bir yenisi daha eklendi. Fiyatları daha önce eskiye göre bir hayli yükselmiş olan kola, Aralık ayında yapılan zamdan sonra 14-15 liraya kadar yükselmişti. 

 2022 yılının zamları kolayı es geçmeyerek kola fiyatlarına büyük bir zam yapıldı. Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, bir kola grubunun ürünlerine zam geldiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Aybaş'ın paylaşımı doğrultusunda, 1 litrelik kola 12 lira 50 kuruş, 2,5 litrelik kola ise 20 TL'den satışa çıkarılacak. 

Aybaş, geçtiğimiz günlerde yapılan sigara zammına ait fiyat listesini paylaşırken 2,5 litre kolanın 20 lira, 1 litre kolanın ise 12,5 lira olacağını açıklamıştı.  

özgür aybaş kolaya okkalı zam paylaşımı

Etiketler kola kolaya zam zam zam geldi özgür aybaş
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