Biraya bayram sonrası beklenen zam bayram öncesi geldi!

Tekel Bayileri Platformu, biraya 6 Mayıs tarihinde gelmesi beklenen zammın erkenden geldiğini duyurdu.

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, biraya zam geldiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından zam listesini paylaşan Aybaş, “ZAM!!Bira sever dostlar Sizlere üzücü haberim var Çoğunluğu ithal olan bira çeşitlerine zam geldi. Bira ve Şarap bir zamanlar en ucuz içkiydi çok değil 1/2 sene önceye kadar öyleydi .Bir kültür zamlarla yok ediliyor Zamlarla yasaklanıyor. Zıkkım için diyen Vatan hayinidir” dedi.