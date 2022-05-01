  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Biraya bayram sonrası beklenen zam bayram öncesi geldi!

Biraya bayram sonrası beklenen zam bayram öncesi geldi!

Biraya bayram sonrası beklenen zam bayram öncesi geldi!

Tekel Bayileri Platformu, biraya 6 Mayıs tarihinde gelmesi beklenen zammın erkenden geldiğini duyurdu.

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, biraya zam geldiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından zam listesini paylaşan Aybaş, “ZAM!!Bira sever dostlar Sizlere üzücü haberim var Çoğunluğu ithal olan bira çeşitlerine zam geldi. Bira ve Şarap bir zamanlar en ucuz içkiydi çok değil 1/2 sene önceye kadar öyleydi .Bir kültür zamlarla yok ediliyor Zamlarla yasaklanıyor. Zıkkım için diyen Vatan hayinidir” dedi.

Özgür Aybaş biraya zam paylaşımı

Etiketler bira bira zammı alkole zam biraya zam geldi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kaygısızlar'da Kültigin'in hostes aşkı Bilge Parlak yıllar sonra ortaya çıktı
Bayram namazı saat kaçta? İşte il il bayram namazı saatleri
Hadise ve Mehmet Dinçerler muradına erdi! İşte düğünden ilk kareler
Kiralarda fahiş artış şikayetleri patladı! ''Yabancılara mülk satışı durdurulmalı''
Süper Lig'e yükselen iki takım belli oldu
Piyasalar Fed'in faiz kararını bekliyor
İngiliz gazetesinden dikkat çeken Erdoğan analizi
Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? CHP'li Özel isim verdi
''TCMB arka kapıdan döviz sattı'' diyen ekonomist Atilla Yeşilada'dan korkutan uyarı
İslam Memiş ''uzak durun'' dedi ve ekledi: Paranız buhar olabilir!