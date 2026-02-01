''Birbirimize güveniyor muyuz?'' araştırmasında acı tablo! Türkiye'nin sırası dikkat çekti

Toplum Çalışmaları Enstitüsü, ''Dünyada Toplumsal Güven'' araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre listenin 61'inci sırasında yer alan Türkiye'de her 100 kişiden sadece 14'ü birbirine güveniyor.

Toplum Çalışmaları Enstitüsü, "Dünyada Toplumsal Güven: Ülkeler Arası Farklar" başlıklı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Dünya Değerler Araştırması’nın (World Values Survey) verilerine dayanan çalışma, "Çoğu insan güvenilirdir" ifadesine katılanların oranını mercek altına aldı.

İskandinav ülkeleri üst sıralarda

Listenin en üst sıralarında, yüksek refah düzeyleri ve güçlü kurumsal yapılarıyla dikkat çeken İskandinav ülkeleri yer aldı. Danimarka %73,9 ile toplumsal güvenin en yüksek olduğu ülke olurken, onu Norveç (%72,1) ve Finlandiya (%68,4) takip etti. Listenin sonunda ise %2,1’lik oranla Zimbabwe yer aldı.

Türkiye'de acı tablo

Araştırmanın en dikkat çekici verilerinden biri Türkiye’ye ait. Türkiye, %14’lük güven oranıyla listenin 61. sırasında yer aldı. Bu sonuç, Türkiye’de bireyler arası güvenin küresel ortalamaya kıyasla oldukça düşük seviyelerde seyrettiğini gösteriyor.

Toplum Çalışmaları Enstitüsü tarafından yapılan değerlendirmede, toplumsal güvenin sadece bireysel bir tercih değil, doğrudan ekonomik gelişmişlik ve kurumsal kalite ile ilişkili olduğu vurgulandı. Direktörlükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yüksek gelirli ve kurumsal yapıları güçlü ülkelerde güven oranlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Düşük güven oranları, çoğu zaman ekonomik kırılganlıklarla iç içe geçmiş bir tabloya işaret etmektedir. İş güvencesizliği ve gelir dalgalanmaları, bireyler arasında güvensizlik duygusunun kök salmasına yol açmaktadır."

