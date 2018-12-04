Birçok ilde FETÖ operasyonu: Gözaltı sayısı 208'e çıktı

İstanbul'da FETÖ'nün 'Cennet Listesi' adı verilen listede bulunan 96 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 55 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Kaynak Holding ve bağlı şirketlerde yapılan aramalarda elde edilen dijital veriler incelenmeye devam ediyor. FETÖ'nün 'Cennet Listesi' adı verilen listesinde bulunan 96 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde yaptığı baskınlarda 55 kişi gözaltına aldı.

MOTİVASYON İÇİN CENNET LİSTESİ

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 'Mizandan kırmızı pasaportla geçecekler' diyerek örgüt faaliyetlerine motivasyon sağlaması amacıyla aralarında 17-25 Aralık Kumpas dosyalarını yürüten kişilerinde isimlerinin bulunduğu bir listeye 'Cennet Listesi' adı verildiği öğrenildi.

KAYSERİ'DE ASKERİ MAHREM YAPILANMASINA OPERASYON

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında bakkal ve büfe gibi iş yerlerinden kullanılan kontörlü telefonlardan bazı askerlerin arandığı tespit edildi.

Bu aramaların örgütün askerlerden sorumlu "mahrem imamları" tarafından yapılan örgütsel aramalar olarak değerlendirilmesi üzerine 12'si daha önce meslekten ihraç edilen asker ile 17 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Kayseri merkezli Ankara, Adana, Eskişehir, İzmir, Muğla ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor

HÜCRE EVLERİ OPERASYONU

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince de FETÖ üyesi olmak suçlamasıyla haklarında yakalama kararı bulunan zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

Hakkında yakalama kararı bulunan ve firari durumdaki Kayseri'den 18, Ankara, Konya, Adıyaman, Manisa, Sivas, İzmir, Ordu, Amasya, Mardin, Çankırı, Kırşehir ve Aksaray'dan 21 olmak üzere 39 zanlı için operasyon başlatıldı.

Örgütün "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları belirlenen 32 kişi operasyonla yakalandı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

39 zanlıdan 18'inin karı koca olarak birlikte arandıkları tespit edildi.

34 GÖZALTI KARARI DAHA

Konya merkezli 24 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 34 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli 24 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

ANKARA'DA BYLOCK OPERASYONU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Düzenlenen operasyon sonucunda, ByLock kullanıcısı olduğu içerik tespitleri ile belirlenen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltı kararı verilen diğer FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan şüphelilerinin yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi.