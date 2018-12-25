Birçok ilde operasyon ! Gözaltılar var...

Gaziantep merkezli 17 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 dolarlık banknotlar ele geçirilirken, 8 kişinin daha arandığı belirtildi.



Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nın 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik 17 ilde çalışma yapıldı. Darbe girişimi öncesi 'mahrem imamlar' tarafından sabit ya da ankesörlü telefonlar üzerinden ardışık olarak arandıkları tespit edilen 13 astsubay, 2 uzman onbaşı ve askeri okulda eğitim görürken ihraç edilen 14 öğrenci olmak üzere 29 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 21 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 dolarlık banknotlar ele geçirildi. Operasyon kapsamında, 8 kişinin daha yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.