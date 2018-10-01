Birçok ilde operasyon: Yüzlerce kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ, Van, Çanakkale, Hatay ve İzmir'de operasyonlar düzenlendi. Çok sayıda kaçak göçmen yakalandı.

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren çok sayıda göçmene yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda çok sayıda kaçak göçmen yakalandı.



TEKİRDAĞ'DA 131 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI



TEKİRDAĞ'da polisin yaptığı çalışmada ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenenPakistan ve Afganistan uyruklu 131 kaçak göçmen yakalandı.



Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığını belirlediği kaçak mültecilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 27'si Pakistan, 104'ü Afganistan uyruklu olmak üzere 131 kaçak göçmen yakalandı.Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından TekirdağGöç İdaresi'ne teslim edildi.



ÇANAKKALE’DE 57 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI



ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 57 kaçak göçmen, jandarma tarafından yakalandı.



Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık-Küçükkuyu sahil yolunda bir grup kaçak bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 57 kaçak yakaladı.



Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



HATAY'DA 42 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI



Hatay'ın Altınözü ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 42 düzensiz göçmen yakalandı.



Suriye sınırında devriye görevi yapan hudut birlikleri, Altınözü kırsalında sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir grubu tespit etti.



Yakalanan ve Suriyeli olduğu belirlenen 42 düzensiz göçmen, gerekli işlemler için jandarmaya teslim edildi.



VAN'DA 747 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Van'da, jandarma ekiplerinin yol uygulamalarında, 747 kaçak göçmen yakalandı. Denetimlerde uyuşturucu ve kaçak sigara da ele geçirilirken, gözaltına alınan 34 kişiden 5'i tutuklandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van merkez ve bağlı ilçelerde yol uygulamaları gerçekleştirdi. Denetimlerde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 747 kaçak göçmen yakalandı. Uygulamalarda 3 kilo 165 gram eroin, 30 gram metamfetamin, 18 bin 270 paket gümrük kaçağı sigara, 240 litre akaryakıt, 140 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Denetimler sonucu 34 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6'sı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VAN İPEKYOLU İLÇESİ’NDEN EVDE 140 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

VAN'ın merkez İpekyolu ilçesindeki evde, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen Pakistan ve Afganistan uyruklu 140 kaçak göçmen yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Merkez İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi Gülistan Sokakta bir evde kaçak göçmen olduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, evde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 140 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen E.A. gözaltına alınırken, göçmenler emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Van İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

BAŞKALE’DE DE 161 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Van'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 161 düzensiz göçmen yakalandı.

Eşmepınar, Albayrak, Güzeldere jandarma karakolu komutanlığı ekipleri, sınırdaki devriye görevi sırasında ayrı ayrı yürüyen grupları fark etti.

Yapılan kontrollerde yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen biri kadın, 5'i çocuk 161 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığınca yiyecek ve içecek ikram edilen düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünden sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İZMİR'DE LASTİK BOTTA 84 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI



İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 84 düzensiz göçmen yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik mobil radarı, Bademli önlerinde şişme lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmeni tespit etti.





Bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik ekiplerinin durdurduğu botta yakalanan 46 göçmen kıyıya getirildi.

Denizköy önlerinde tespit edilen lastik botta da 38 göçmen yakalandı.



Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.