Birden bastırdı ! Ceviz büyüklüğünde yağdı...

Edirne son bir haftadır hava sıcaklıklarının 40 dereceleri bulmasının ardından bugün sürpriz bir şekilde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Yağış sırasında bazı araçların camları kırıldı

Edirne Kapıkule Sınır Kapısının bulunduğu bölgede dolu etkili oldu.

Edirne’de son bir haftadır hava sıcaklığı ortalama 40 derecelerde seyrederken, bugün öğle saatlerinde Bulgaristan üzerinden gelen yağmur bulutları Kapıkule’de gurbetçilere dolu sürprizi yaşattı. Edirne’de aşırı sıcakların ardından öğle saatlerinde Kapıkule’de aniden bastıran dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Kapıkule’de kısa süre etkili olan dolunun bazı ekili tarım arazilerine zarar verdiği öğrenildi.