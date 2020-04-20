Birevim Senetle Ev Sahibi Yapıyor

Bu yükü kaldırabilmek için kendi ihtiyaçlarınızdan feragat etmek yerine Birevim senetle ev sahibi olma fırsatlarından yararlanarak hayalinizdeki eve sahip olabilirsiniz.

Birevim Nasıl Ev Sahibi Yapıyor?

Birevim banka kredileri ile uğraşmanıza gerek kalmadan ev sahibi olmanıza olanak sunmaktadır. Bunun için banka senetleri ile uğraşmak yerine evinizi değerinde alabileceğiniz bir senet sayesinde ödemelerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz. Taksitlerinizi zorlanmadan ödeyebileceğiniz ve evinizi kolaylıkla alabileceğiniz ödeme planları ile ev sahibi olmanıza olanak sunmaktadır.

Ev sahibi olabilmeniz için sunduğu sistemler arasında küçük taksitler ile ev sahibi olma şansı sağladığı gibi, hızlı şekilde evinizi teslim alabileceğiniz fırsatlar da sunmaktadır.

Bilindiği üzere sizin gibi ev sahibi olmak isteyen ancak senetle ev almak işini banka yolu ile yapmak istemeyen alıcılar bulunmaktadır. Bu alıcılar ile birlik halinde birbirinize yardım ederek ev sahibi olmanıza olanak sunar.

Çekilişli sistem sayesinde, ufak ücretler ödeyerek, evinizi alabilmek için sıra beklemeniz gerekir. Bu sıra, noter huzurunda belirlenir ve her ay bir alıcı ev sahibi yapılır. Bunun için aynı ödeme planına sahip olan alıcılar bir araya gelir ve her ay birisi bu alıcıların ödediği taksitler ile ev sahibi olabilir. Bu sayede tek başınıza banka kredilerinin yükünü almak yerine, bu yükü diğer alıcılar ile paylaşarak banka kredisi almak zorunda kalmazsınız.

Hızlı teslimat ile evinizi teslim alabilmek için ise ödeme yönteminizi farklı şekillerde planlayarak evinizi hızlı şekilde teslim alabilirsiniz. Ödeme planınıza göre evinizi teslim alacağınız bu sistemde evinizi ne kadar hızlı ödeme yaparsanız o kadar hızlı şekilde teslim alırsınız. Peşinat zorunluluğu bulunmayan sistem içerisinde peşinat ödemeniz durumunda evinizi daha hızlı alırsınız. Çünkü evinizi alabilmek için taksitlerinizin belli bir kısmını ödemeniz gerekmektedir. Bu taksitleri peşinat ile hızlı şekilde ödeyerek evinize daha hızlı şekilde sahip olma şansı yakalarsınız.

Birevim senetle ev al seçeneklerinden yararlanarak ödemekte zorluk çekeceğiniz borçlar altına girmekten kurtulursunuz.