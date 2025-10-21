Biri AK Partili 2 belediye daha inceleme altında
"Aziz İhsan Aktaş" soruşturmasında, Kütahya ve Isparta Belediyeleri'ndeki ihalelere dair dosyalar savcılık tarafından istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ‘Aziz İhsan Aktaş suç örgütü’ soruşturması kapsamında, örgüte ait firmaların Kütahya ve Isparta belediyelerinden aldığı ihalelere ilişkin dosyaların temini için ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları'na talimat yazısı yazıldı. (DHA)
