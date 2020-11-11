Biri gri listeden 2 terörist teslim oldu

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Mardin'de Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan ikna çalışmasıyla biri gri kategoride aranan PKK'lı 2 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda teslim oldu.
DHA
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