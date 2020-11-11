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  3. 11 Kasım 2020 12:01

Biri gri listeden 2 terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Biri gri kategoride aranan PKK'lı 2 terörist, Habur Sınır Kapısı'na gelerek teslim oldu.

Biri gri listeden 2 terörist teslim oldu
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Mardin'de Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan ikna çalışmasıyla biri gri kategoride aranan PKK'lı 2 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda teslim oldu.

DHA

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