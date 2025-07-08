Birinci parti AK Parti mi, CHP mi? ''Tartışma sona erdi'' diyerek anket sonuçlarını açıkladı

AK Parti ile CHP arasındaki ''birinci parti'' polemiği devam ederken, GENAR Araştırma yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde seçim anketlerini değerlendirirken ''Onlar ne kadar anket yapıyorlarsa, biz de anket yaptırıyoruz. Türkiye'de birinci parti AK Parti'dir. AK Parti, Cumhur İttifakı ile emin adımlarla yürüyor'' ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a meydan okuyarak, ''Sorun yok o zaman. Hodri meydan. İki Kasım Pazar. Madem birinci partisin gel.'' diyerek erken seçimi işaret etmişti.

SON SEÇİM ANKETİ AÇIKLANDI

GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son seçim anketinin sonuçlarını ''Siyasette birinci parti tartışması sona erdi'' diyerek duyurdu.

HANGİ PARTİ BİRİNCİ?

GENAR Araştırma tarafından temmuz ayında yapılan son anket çalışmasının sonuçlarına göre AK Parti, yüzde 35,2 puanlık oranla birinci parti oldu. İkinci sırada ise yüzde 32 oy oranıyla CHP yer aldı.

GENAR'ın seçim anketinde partilerin oy oranları şöyle oldu:

AK Parti %35,2

CHP %32,0

DEM Parti %9,8

MHP %9,0

İYİ Parti %3,9

Zafer Partisi %3,2

Yeniden Refah %3,1

TİP %1,3

Anahtar Partisi %1,3

Diğer %1,2