Birinci sınıflar için uyum haftası başlıyor; velilere kritik uyarı

2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesi birinci sınıflar ve okul öncesi gruplar için "uyum haftası" 2 Eylül'de başlayacak.

Okula yeni başlayacak olan okul öncesi grubu ve birinci sınıflar için uyum haftası kapsamında ders zili 2 Eylül'de çalacak.

Okula yeni başlayacak öğrencilerin okul ortamına alışmaları, öğretmenlerini ve arkadaşlarını tanımaları için yapılan uyum haftasında velilerin desteği de büyük önem taşıyor.

Uzmanlar, okula başlamak üzere olan çocukların velilerine büyük görev düştüğünü belirtirken, yalnız bırakmamaya özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erten Gökçe, "Anne babalar, çocuklarının yanında olmalı ve onlarla konuşmalılar. 'Artık okula başlıyorsun, senin için yepyeni ve güzel bir dönem başlıyor. Oyunların ve çalışmaların olacak, biz de senin hep yanında olacağız’ şeklinde çocukları cesaretlendirip teşvik etmeliler" dedi.

Anne ve babaların, çocuklarını kaydettikleri okulu, uyum haftası başlamadan önce çocukları ile birlikte gezmelerinin önemini vurgulayan Prof. Dr. Gökçe, "Anne babalar, çocukları ile birlikte okulları gezsinler, sınıfları görsünler. Hatta aile bireylerinden biriyle sınıfta bir süre bile oturabilirler" ifadelerini kullandı.

Ailelerin, çocuklarının deneyimlerini paylaşmalarını istemek gerektiğini belirten Gökçe, "Arkadaşlarınla birlikte oynayacak, eğlenecek ve güzel vakit geçireceksin. Her gün okuldan geldiğinde uyum süreci sonrası biraz anlatmasını isteyin. Bu olgular, çocuğun kısa sürede okula alışmasını sağlayacaktır" şeklinde tavsiyelerde bulundu.