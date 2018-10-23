Birleşik Düna Devleti kuruluyor

Enis Timuçin savaştan ve kandan beslenen, İnsan onurunu yok eden, inançları birer silaha dönüştürüp kendi çıkarları uğruna insanlığı sömürerek dünyayı tüketen tüm güçleri karşısına Alacak etkin bir güç olan Birleşik Dünya Devleti herhangi bir toprak parçası üzerinde bulunmayacak ve dili, dini ve ırkı olmayacaktır.

Birleşik Dünya Devleti, Dünyaya hüküm süren sömürü düzenin kölesi haline getirilmiş olan insanlığı bu düzenin esiri olmaktan kurtarmak için ilk olarak tüm vatandaşlarının ekonomik olarak güçlenmesini sağlayacak ve bu amaçla yaptıkları her harcamanın %5 ila %30 arasındaki oranlarını karışlayacaktır. Bunun yanı sıra sömürü düzeninin baş aktörleri olan şirketler ve ülkelerin zulümleri altında ezilen halkların da yanında olarak bu zulme engel olacaktır.

Vatandaşlarımızın ekonomik özgürlüğünü yeniden eline alarak güçlenmelerini sağladıktan sonra onların içindeki masumiyeti ve merhameti yeniden canlandırarak tabiatın bozulmuş olan doğal dengesini yeniden sağlamayı hedeflemekteyiz.

Timuçin, dünya üzerindeki hassas dengeyi tekrar kurabilmek için her canlıya eşit yakınlıkta davranacak olan Birleşik Dünya Devleti, doğanın biz insanlara vermiş olduklarından yalnızca bize kadar olanını alarak dünyanın koruyucu ve besleyici olan enerjisini yeniden canlandıracaktır.

Yeni dünyanın düzeni Birleşik Dünya Devleti, yüzyıllardır dünya üzerinde bir çok medeniyetin kurulduğu topraklar olan Mezopotamyada doğmuştur ve kalbinde iyiliği, güzelliği barındıran herkese kapısı her zaman açık olacaktır.

Enis Timuçin Resmî kuruluş tarihi 19 Mayıs 2019 olacak olan Birleşik Dünya Devleti, dünyanın bir çok yerinden katılımla her dakika büyümeye devam ediyor. 19 Mayıs 2019 tarihine kadar bizlere başvuran kişilere kurucu vatandaş ünvanı verecek ve yeni dünya düzenine damga vuracak ve ayrıca bir çok avantaja sahip olacakları bu devlettin asli unsurları olarak yerlerini alacaklardır.

Timuçin ayrıca, Birleşik Dünya Devleti’nin vatandaşı olan kişiler ayni zamanda yaşadıkları ulkenin vatandaşı olmaya devam edecek ve çifte vatandaş olarak hayatlarına devam edeceklerdir. Ayrıca Birleşik Dünya Devleti, vatandaşlarından vergi adı altında hiç bir sekilde para talebinde bulunmayacağını, bu sekilde bir talep gelirse veya vaatlerimizi yerine getirmezsek vatandaşlarımız tek tarafli olarak vatandaşlığını iptal etme hakkının olacağını kesin ve net bir dille belirtmek isteriz dedi.

Din, dil, ırk ve cinsiyet ayırımı gözetmeksizin herkesin vatandaşı olabileceği ve insanın insanı doğayı ve tabiatı koruduğu savunucu ve koruyucu bir yapı olacak olan Birleşik Dünya Devleti’nin vatandaşı olabilmek çok kolay. Bunun için www.birlesikdunyadevleti.com ve www.unitedworldstate.org adresinden başvuru yapabilirsiniz.