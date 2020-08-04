Birlik Vakfı'ndan skandal! Atatürk ve Mehmet Akif'i photoshopla sildiler

Fotoğraflar, Atatürk’ün resmi ve “Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, delalettir” sözü ile Mehmet Akif Ersoy’un resmi ve İstiklal Marşı’nın yazılı olduğu binanın önünde çekildi.

PHOTOSHOP KULLANARAK SİLDİLER



Uğurlama törenini takip eden yerel gazeteciler, bu fotoğrafları olduğu gibi kullandı. Ancak Birlik Vakfı Batman Şubesi yöneticileri, fotoğraflarda Atatürk ve Mehmet Akif Ersoy'un resimlerinin bulunmasını hazmedemedi. Vakıf, Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflardaki Atatürk ve Mehmet Akif Ersoy’un resim ve sözlerini photoshop’la sildi.

Vakfın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda Atatürk, sözü, Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı silindi.



ŞUBE BAŞKANINDAN ÜÇ FARKLI AÇIKLAMA

SÖZCÜ’nün telefonla ulaştığı vakfın Batman Şube Başkanı Hamdullah Tüzün, önce fotoğraflardaki resimlerin silinmediğini savundu. Ardından fotoğrafların başka yerde çekildiğini iddia eden Tüzün, daha sonra da fotoğrafların paylaştıkları şekliyle kendisine geldiğini ileri sürdü. Çelişkili açıklamalarının yanı sıra paylaşımlarda Atatürk ve Mehmet Akif fotoğraflarının silinmesinin bilinçli yapılan bir şey olamadığını savunan Tüzün, “Kesinlikle bilinçli değil. Biz de en az sizin kadar Atatürk'ü seviyoruz” dedi.

DAHA ÖNCE DE ATATÜRK VE LAİKLİĞİ HEDEF ALDILAR



Birlik Vakfı'nın daha önce de Atatürk ve laikliği hedef aldığı ortaya çıkmıştı. Etkinliklerinde Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına yığınla iftiralar yağdıran vakıf, hazırladığı Anayasa taslağında ‘pranga’ benzetmesi yaptığı laiklik karşıtı görüşte bulunmuştu.

Vakfın Konya Şubesi ise 2019'da 30 Ağustos Zafer Bayramı’yla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Kurtuluş Savaşı ile ilgili çirkin ifadeler kullanmıştı. Bununla da yetirmeyen Konya Şubesi, yerel bir gazeteye “Farkındayız” başlığıyla tam sayfa verdiği ilanda, “Lozan’da, 12 Adayı ve Misak-ı Milli sınırlarımızı elimizden alıp, üstüne üstlük bunu zafer diye bize dayattıklarının da farkındayız” ifadelerine yer vermişti.

Vakfın kurucuları arasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Abdülkadir Aksu, Cemil Çiçek gibi siyasetçiler yer alıyor.