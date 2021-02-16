Bitcoin Analizleri ve Yorumları BTC Fiyatını Nasıl Etkiliyor?

Bitcoin Analizi

Bitcoin analizleri geçmiş verilerin değerlendirilerek benzer grafikler oluşması durumunda gelecekte Bitcoin’in fiyatının hangi yöne gideceğini ya da fiyat hedefinin ne olacağının tahmin edilmesini sağlıyor. Bu noktada analizlerin her zaman net bir şekilde doğru tahmin yapmadığını hiçbir zaman akıldan çıkarmamak gerekiyor.

Ancak genel olarak Bitcoin’de geçmişte oluşan bir grafik günümüzde de oluştuğunda benzer sonuçlar veriyor ve özellikle tecrübeli analistlerin Bitcoin analizlerinin çok küçük hata payları ile tuttuğu görülüyor.

Dolayısıyla birçok yatırımcı Bitcoinhaber.net’te de belirtildiği gibi ister kısa vadede olsun ister orta yada uzun vadede olsun tecrübeli ve güvenilir kripto para analistlerini takip ediyor.

Bununla birlikte Bitcoin'in fiyat tahminleri sadece teknik analizler üzerinde değil temel analizler üzerine de yapılıyor. Ancak temel analizlerin daha çok uzun vadeli yatırım tercihlerinde kullanıldığı görülüyor. Çünkü temel analizlerde önemli politik gelişmeler, küresel olaylar ve uluslararası ekonomiler takip ediliyor. Dolayısıyla bu gibi olayların anlık etkileri olduğu gibi uzun vadeli etkileri de görüldüğü için temel analizlerin uzun vadeli yatırımlarda teknik analizlere göre daha çok kullanıldığı görülüyor.

Bitcoin temel analizlerinde her varlığın temel analizinde olduğu gibi küresel ekonomik olaylar, politik gelişmeler, kripto para ekosistemi hakkında yapılan önemli açıklamalar ve özellikle son zamanlarda kurumsal şirketlerin Bitcoin yaklaşımları değerlendiriliyor.

Örneğin; Bitcoin ile ilgili önemli bir politik ismin yaptığı açıklama genellikle orta ya da uzun vadede etki gösteriyor. Çünkü yapılan açıklama ile ilgili adım atılması zaman alıyor. Bununla birlikte 5-6 yıl önce bu açıklamalar çok büyük etki yaratırken günümüzde hem büyük etkiler olmuyor hem de artık kurumsal şirketlerin ve büyük yatırımcıların daha çok sözünün geçtiği görülüyor.

Bitcoin Yorumları

Aslında Bitcoin yorumları da zaman zaman temel analizlerde kullanılıyor. Ancak az öncede belirtildiği gibi artık eskisi kadar büyük etkiler olmuyor. Tabi bu noktada Elon Musk gibi popüler isimlerin etkisinin hala büyük olduğu ifade edilebilir. Örneğin; geçtiğimiz günlerde Tesla CEO’su Musk’ın Twitter biyografisini tamamen silerek sadece “Bitcoin” yazmış olması lider kripto para biriminin fiyatının bir anda 6.000 dolar yükselmesini sağlamıştı.

Öte yandan Bitcoin ile ilgili kötü yorumlar da hala yapılıyor ve hala Bitcoin’in hala “bir balon, spekülatif bir varlık ya da değersiz” olduğunu savunan isimler bulunuyor. Ancak bu kişileri sayısı giderek azalıyor ve geçmişte böyle düşünen kişilerin de yavaş yavaş fikirlerinin değiştiği görülüyor.

Örneğin; tecrübeli yatırımcı Warren Buffet geçtiğimiz yıllarda Bitcoin’i “fare zehri” olarak nitelendirmişti. Ancak geçtiğimi günlerde yatırımcı Bill Miller bu argümana karşı çıktı ve “Buffet Bitcoin’i fare zehri olarak adlandırırken haklı olabilir. Bitcoin fare zehri olabilir ama bu durumda nakit de fare oluyor.” sözlerini kullandı.

Bitcoin Fiyatı

Bitcoin fiyatı her ne kadar serbest piyasa koşullarında, alıcılar ve satıcılar arasında belirleniyor olsa da yukarıda belirtilen durumların da etkileri olduğu görülüyor. Çünkü nihayetinde BTC almak isteyenler de BTC satmak isteyenler de fiyat beklentilerini teknik analizlere ve temel analizlere göre şekillendiriyor.