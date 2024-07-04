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Bitcoin çakıldı: Uzmanlar sert düşüşün nedenini açıkladı

Bitcoin çakıldı: Uzmanlar sert düşüşün nedenini açıkladı
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Kripto para piyasası yine kan ağlıyor. Bitcoin'in fiyatı 59 bin doların altına geriledi. Analistler, kripto paralardaki düşüşün Mt. Gox borsasının 2014'te çalınan varlıkları sahiplerine dağıtmasına yönelik sürecin başlaması nedeniyle yaşandığını belirtti.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 4,3 azalarak 2 trilyon 160 milyar dolara düştü.

Analistler, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fiyatlarındaki düşüşün, Mt. Gox borsasının 2014'te çalınan varlıkları sahiplerine dağıtmasına yönelik sürecin başlaması nedeniyle yaşandığını belirtiyor.

Artık faaliyet göstermeyen Mt. Gox borsasının yaklaşık 10 milyar dolar değerindeki kripto varlıkları bu ay kademeli bir şekilde sahiplerine dağıtması beklenirken, bu varlıkların bir kısmının satılacağı öngörülüyor.

Analistler, ABD’deki başkanlık seçimlerine yönelik belirsizliklerin de kripto varlıklarda satış baskısı yarattığını belirtiyor.

Saat 10.30 itibarıyla son 24 saatte fiyatında yüzde 4’e yakın düşüş yaşayan Bitcoin, 58 bin 510 dolar seviyesine geriledi.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 5 değer kaybederek 3 bin 186 dolar seviyesine indi.

AA

Etiketler bitcoin kripto para mt. gox borsa
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