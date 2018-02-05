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  3. 05 Şubat 2018 22:58

''Bitcoin'' soygununda kuzen tutuklandı !

Sakarya'da kuzeninin iş yerinden "bitcoin" serverinin çalınmasıyla ilgili aranan kişi tutuklandı.

''Bitcoin'' soygununda kuzen tutuklandı !
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Sakarya’da kuzeninin iş yerinden ’bitcoin’ serverının çalınmasıyla ilgili aranan S.A., cihazlarla birlikte savcılığa teslim oldu. S.A. tutuklandı.

Geçen ay Akyazı’da bilişim ofisinden sanal para ’Bitcoin’ serverlarının da bulunduğu 450 bin lira değerindeki cihazlar çalındı.

İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalanan R.A. ve V.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının tamamını incelemesinin ardından olaya iş yeri sahibi Yunus Emre Asan’ın kuzeni S.A.’ın da karıştığını tespit etti.

Hakkında yakalama kararı bulunan S.A. çalınan serverları teslim ederek Akyazı Cumhuriyet Savcılığı’na teslim oldu.

S.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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