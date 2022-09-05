Bitcoin ve Kripto Paralara Nasıl Yatırım Yapılır?

2009 yılında Bitcoin (BTC) blok zincirinin ve kripto para biriminin ortaya çıkışıyla beraber dijital para devrimi başladı.

2009 yılında Bitcoin (BTC) blok zincirinin ve kripto para biriminin ortaya çıkışıyla beraber dijital para devrimi başladı. Bitcoin’in izinden giden Ethereum (ETH) ise DeFi, NFT, GameFi ekosistemlerinin yaratılmasını sağladı. Bugün kripto para dünyasında Gala (GALA), Enjin Coin (ENJ), Decentraland (MANA) ve farklı alanlardan daha birçok proje bulunuyor. Kripto paraların kullanım alanları genişliyor. Örneğin, GALA coin sayesinde kullanıcılar, farklı blok zincir oyunları üzerinde tam kontrole sahip olabiliyor. En popüler oyun tokenları arasında gösterilen GALA coin, blok zincir oyunlarında kripto para ekonomisi konusunda yeni kapılar açıyor.

Sürekli büyüyen kripto para ekosistemi, yatırımcıların da ilgisini çekiyor. Bugün Bitcoin ve diğer kripto paralar en popüler yatırım araçları arasında görülüyor. Peki Bitcoin ve kripto paralara, mesela GALA coine nasıl yatırım yapılır?

Bitcoin ve kripto para yatırımı nasıl yapılır?

Bitcoin (BTC) ve GALA coin gibi diğer kripto paralara yatırım yapmak son derece kolaydır. Bu varlıklar, kriptografik yöntemler ile güvence altına alınmış dijital varlıklardır ve blok zincirler üzerinde var olurlar. Yani Bitcoin yatırımı ya da kripto para yatırımı yapmak için hiçbir fiziksel eyleme girişmeniz gerekmez. BTC ve kripto para yatırımı yapmak için ihtiyacınız olan tek şey bir internet bağlantısıdır.

Kripto para borsaları üzerinden kolayca kripto para alıp satabilirsiniz. Birçok kripto para borsası merkezi bir yapıdadır ancak dilerseniz blok zincir tabanlı merkeziyetsiz borsaları (DEX) da kullanabilirsiniz. Kripto para borsaları üzerinden ister iki kripto para birimi arasında, ister itibari paralarla işlem yapabilirsiniz. Mesela ABD doları ile BTC alabileceğiniz gibi, işlem yaptığınız borsada listeleniyorsa BTC/GALA paritesinde de trading yapmanız mümkündür.

Türk lirası ile kripto para almak

Türkiye’de Türk lirası ile kripto para yatırımı yapmak da son derece kolaydır. Türkiye’nin köklü kripto para borsalarından Bitlo üzerinden Türk lirası ile BTC ve diğer kripto paraları alıp satabilirsiniz.