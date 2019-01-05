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  2. Güncel
  3. 05 Ocak 2019 17:22

Bitkin halde dolaşırken polisler bulunca...

Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki kızı bitkin halde dolaşırken polisler buldu.

Bitkin halde dolaşırken polisler bulunca...
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Kahramanmaraş'ta karayolu çevresinde bitkin halde dolaşırken bulunan 14 yaşındaki Z.A., yanına gelen polislere, ailesinden şiddet gördüğü için evden kaçtığını söyledi. Küçük kız, hastanede kontrolden geçirilip, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Öğle saatlerinde Kahramanmaraş-Adana Karayolu çevresinde yalnız başına, bitkin halde bir kızın dolaştığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polislerin 14 yaşındaki Z.A. olduğunu belirlediği kız, ailesinden şiddet gördüğünü bu nedenle evden kaçtığını söyledi. Bunun üzerine Z.A. polis otosuna bindirilerek, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçirildi ve Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Polis soruşturma başlattı.

DHA

bitkin , polis , kahramanmaraş
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