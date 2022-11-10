Bitlis'te 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın verilerine göre, Bitlis'in Ahlat ilçesinde saat 06.08'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde büyüklüğü 3.9 olan bir Deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre deprem yerden 11 kilometre derinlikte oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 10, 2022
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Ahlat (Bitlis)
Tarih:2022-11-10
Saat:06:08:25 TSİ
Enlem:38.781 N
Boylam:42.535 E
Derinlik:11 km
Detay:https://t.co/6vBIzuBSdG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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