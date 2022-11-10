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Bitlis'te 3.9 büyüklüğünde deprem

Bitlis'te 3.9 büyüklüğünde deprem
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AFAD'ın verilerine göre, Bitlis'in Ahlat ilçesinde saat 06.08'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde büyüklüğü 3.9 olan bir Deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre deprem yerden 11 kilometre derinlikte oldu. 

 

 

Etiketler bitlis ahlat deprem afad
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