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Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 şehit var!

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopter düştü. Kazada 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da aralarında olduğu 11 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

Bitlis’in Tatvan ilçesinin Nemrut Dağı eteklerinde bir helikopterin düştüğü bilgisi alındı. Helikopter düştüğü haberi üzerine çok sayıda ambulans, sağlık ve güvenlik ekibi bölgeye sevk edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamada, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesildiği, arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığının tespit edildiği, 9 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı bildirildi.

MSB'den daha sonra yapılan açıklamalarda ise, kazada yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan 2 askerin daha şehit olduğu ve şehit sayısının 11'e yükseldiği duyuruldu.

Şehit olan askerlerden birinin Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu öğrenildi. Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu.

BAKAN AKAR VE KOMUTANLAR BÖLGEYE GİTTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Tatvan'da askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.

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YİNE AYNI HELİKOPTER!

10 Askerimizin şehit olduğu 4 askerimizin ise yaralandığı helikopter kazasında yürekleri yakan bir detay dikkat çekti.

2017 yılında Şırnak Uludere'de gerçekleşen helikopter kazasında  Türk Hava Kuvvetleri'ne ait Eurocopter Cougar tipi askeri helikopter havalandıktan kısa süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılarak Şenoba kırsalına düşmüştü.

Kara Kuvvetleri´nde 1996’dan bu yana görev yapan Fransız-Alman ortak tasarımı AS532 Cougar helikopterlerinin ülkemizde daha önce karıştığı 3 kazada 28 asker şehit olmuştu, Bugünkü kazayla birlikte bu sayı 38’e yükseldi.

10 evladımızın şehit düştüğü helikopter kazasından görüntüler10 evladımızın şehit düştüğü helikopter kazasından görüntülerHaber

 

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