Bitlis'te askerlerin üzerine çığ düştü: 5 şehit, 12 yaralı

Bitlis'in Hizan ilçesi İncirli köyü Giriziyaret Tepe bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen"Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erdal Kavallı Operasyonu" sırasında çıg düştüğü bildirildi.
Olayda 5 asker şehit olurken, 12 asker de yaralandı.
Yaralı askerler helikopterle Bitlis ve Hizan Devlet Hastanesine sevk edildi.
Bölgeye yönlendilen AFAD ekibi, arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
ŞEHİT VE YARALILARIN KİMLİKLERİ
Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz ve Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek şehit olurken, jandarma uzman çavuşlar Ümit Köse, Eyyüb Alev, Kadir Yaman, Mehmet Ali Dilek, Bülent Kılınç ve Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Koyuncu yaralandı.
DHA