Korkunç kaza ! Önce yayalara sonra trene çarptı: Ölü ve yaralılar var
Korkunç kaza ! Önce yayalara sonra trene çarptı: Ölü ve yaralılar var
İran, Türkiye'nin operasyonundan rahatsız oldu
İran, Türkiye'nin operasyonundan rahatsız oldu
TSK son durumu açıkladı: 32 uçakla hava harekatı
TSK son durumu açıkladı: 32 uçakla hava harekatı
Türkiye tek yürek oldu ! İş dünyasından Zeytin Dalı Harekatı'na destek
Türkiye tek yürek oldu ! İş dünyasından Zeytin Dalı Harekatı'na destek
Orgeneral Hulusi Akar sınırda !
Orgeneral Hulusi Akar sınırda !
Fransa'dan Afrin hamlesi ! BM'ye acil toplantı çağrısı yaptılar
Fransa'dan Afrin hamlesi ! BM'ye acil toplantı çağrısı yaptılar
Terör seviciler kudurdu ! 5 ilde savcılıklar harekete geçti
Terör seviciler kudurdu ! 5 ilde savcılıklar harekete geçti
CHP'den Zeytin Dalı Harekatı açıklaması
CHP'den Zeytin Dalı Harekatı açıklaması
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 21 Ocak 2018 16:23

Bitlis'te askerlerin üzerine çığ düştü: 5 şehit, 12 yaralı

Bitlis'te operasyona çıkan askerlerin üzerine çığ düşmesi sonucu 5 asker şehit oldu, 12 asker yaralandı.

Bitlis'te askerlerin üzerine çığ düştü: 5 şehit, 12 yaralı
A+ A-

Bitlis'in Hizan ilçesi İncirli köyü Giriziyaret Tepe bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen"Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erdal Kavallı Operasyonu" sırasında çıg düştüğü bildirildi.

Olayda 5 asker şehit olurken, 12 asker de yaralandı.

 Yaralı askerler helikopterle Bitlis ve Hizan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bölgeye yönlendilen AFAD ekibi, arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

ŞEHİT VE YARALILARIN KİMLİKLERİ

Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz ve Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek şehit olurken, jandarma uzman çavuşlar Ümit Köse, Eyyüb Alev, Kadir Yaman, Mehmet Ali Dilek, Bülent Kılınç ve Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Koyuncu yaralandı.

DHA

çığ , asker , bitlis
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM