Bitlis'te bir deprem daha
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AFAD, Bitlis'in Hizan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Bitlis'in Hizan ilçesinde saat 15.26'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.
Bitlis'te 27 Kasım Çarşamba günü de 4.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 29, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Hizan (Bitlis)
Tarih:2024-11-29
Saat:15:26:52 TSİ
Enlem:38.29611 N
Boylam:42.37694 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/qFflLeq12o@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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