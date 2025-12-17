  1. Anasayfa
Bitlis'te eğitime kar engeli

Güncelleme:

Bitlis merkez ve Güroymak ilçesinde yoğun kar nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ile köy okullarında eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Bitlis'te etkili olan kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Bitlis Valiliği tarafından okulların tatil edilmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, “İlimizde devam eden kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 17.12.2025 çarşamba Günü Bitlis Merkez ve Güroymak ilçemizde köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi. 

DHA

