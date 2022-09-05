Bitlo Sepet Tokenları ile Kolay Yatırım Yap

Sepet token ya da sepet coin satın almak, kripto para piyasasında yatırım yapmanın en kolay yollarındandır.

Sepet token ya da sepet coin satın almak, kripto para piyasasında yatırım yapmanın en kolay yollarındandır. 2018’de popülerlik kazanmaya başlayan sepet tokenlar, birden fazla kripto para biriminden oluşan kripto para sepetlerini temsil eden bir kripto para türüdür. Artık Türkiye’nin önde gelen kripto para borsalarından Bitlo’nun çıkardığı Sepet Token’lar sayesinde Türk lirasıyla sepet token satın almak da mümkün.

Şimdi “Sepet token nedir?” sorusuna cevap verecek ve Bitlo ’nun Sepet Token’larına göz atacağız.

Sepet token nedir?

Kripto para piyasasında daha verimli yatırım yapmak isteyen biri kripto para sepeti oluşturmalıdır. Peki neden?

Kripto para sepeti, birden fazla kripto para biriminden oluşan portföylere denir. Kripto para sepeti oluşturan yatırımcı, sermayesini tek bir kripto para birimine bağlamak yerine birden fazla token arasında bölüştürmüş olur. Bu sayede, olası bir fiyat düşüşünde tüm sermayesinin olumsuz etkilenmesinin önüne geçer ve zararını minimize etmiş olur.

Bununla beraber, kripto para sepeti oluşturmak ve yönetmek zahmetli bir iştir. Kripto para sepetindeki her bir tokenın ya da coinin ayrı ayrı takip edilmesi gerekir. Ayrıca birden fazla kripto parayla sürekli işlemler yapmak, komisyon ücretleri maliyetini de artırır. Bu zorluğun üstesinden gelmek için sepet token, diğer bir tanımıyla sepet coin yaratılmıştır.

Sepet token, çok sayıda kripto para birimini içeren bir token türüdür. Yani sepet tokenlar, belirli tokenlardan ve coinlerden oluşan kripto para sepetlerini temsil eder. Bir sepet token satın almak, o sepet tokenın içerdiği tüm kripto paralara yatırım yapmak demektir.

Sepet token ne işe yarar?

Sepet token ne işe yarar sorusunun cevabı, sepet token nedir sorusunun cevabında gizli: Sepet tokenlar, kripto para sepetlerini temsil eder. Yani sepet token satın almak, birden fazla kripto para birimine çok da kolay ve maliyetsiz şekilde yatırım yapmaya yarar.

Bir sepet token ile ayrı ayrı birçok kripto parayı takip etmek zorunda olmadan kripto para sepeti yönetebilirsiniz. Sepet tokenları alıp satmak, herhangi bir tokenı alıp satmaktan farklı değildir. Bu nedenle, bir sepet token alıp satarak çok daha az işlem ücreti maliyetiyle kripto para sepeti trading’i yapmış olursunuz.

Bitlo sepet tokenları nelerdir?

Bitlo, kripto para uzmanları tarafından hazırlanan sepet tokenlarını Türk yatırımcılarla buluşturdu. Farklı türlerde ve içeriklerde kripto para sepetlerini temsil eden Bitlo sepet tokenları şunlar: Token 10 (TKN10), Token 25 (TKN25), Token DeFi (TDEFI), Token Metaverse (TMETA), Token Play (TPLAY), Token NFT (TNFT).

Bu sepet tokenların içerdiği tokenlar ve coinler, teknolojileri ve piyasa değerleri göz önünde bulundurularak özenle seçildi. Sepet tokenlarda yer alan her bir kripto para ise belirli bir ağırlık oranına sahip. Bu oran, token ilk oluşturulduğu zaman belirlenmiş olsa da kripto para piyasalarındaki fiyat hareketlerine göre güncellenmekte. Bitlo sepet tokenlarının içerdiği kripto paralar ve ağırlıkları ise anbean, şeffaf şekilde takip edilebiliyor.

Bitlo sepet tokenlarından Token 10 (TKN10), Bitcoin ve Ethereum’un da aralarında bulunduğu önde gelen 10 kripto para biriminden oluşuyor. Token 25 (TKN25) ise 25 adet kripto para içeriyor. Token DeFi (TDEFI), önde gelen DeFi tokenlardan oluşurken Token Metaverse (TMETA) gelecek vadeden metaverse token ve metaverse coinleri içeriyor. Token Play (TPLAY), blok zincir tabanlı oyun projelerinin; Token NFT (TNFT) ise NFT projelerinin tokenlarına yer veriyor.

Türk lirasıyla Bitlo’dan Sepet Token satın almak, kripto para sepeti yatırımı yapmanın ve yönetmenin en kolay yolu oluyor!